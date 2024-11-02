Россия повысит экспортную пошлину на пшеницу

Пошлина на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 7 ноября будет повышена до 2 тыс. 517 рублей против действующей сейчас ставки в размере 2 тыс. 272,9 рубля за тонну, говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень составит 1 тыс. 266,2 рубля против 802,4 рубля ранее. Пошлина на кукурузу будет повышена до 3 тыс. 59,9 рубля с 2 тыс. 702,1 рубля за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $222,5 за тонну, на ячмень - $192,5 за тонну, на кукурузу - $218,9 за тонну.

Ставки будут действовать по 12 ноября включительно.

В конце июня правительство РФ скорректировало расчеты ставок вывозных таможенных пошлин на зерно: базовые экспортные цены увеличены на 1 тыс. рублей за тонну в отношении пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин повышены с 17 тыс. рублей до 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - с 15 875 рублей до 16 875 рублей.

Плавающие пошлины на экспорт зерновых введены правительством РФ в 2021 году. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой ценой и индикативной. Она рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.