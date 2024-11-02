Предсказана судьба доллара после ухода Байдена

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий спрогнозировал вытеснение доллара из внешнеторговых расчетов при продолжении новым президентом США текущей политики, передает агентство «Прайм».

Эксперт отметил, что для действующего президента США Джо Байдена доллар – инструмент политического давления. Использование данной валюты в таких целях уже привело к усилению тенденции дедолларизации мировой экономики, подчеркнул специалист.

По мнению экономиста и промышленного эксперта Леонида Хазанова, политика Байдена нанесла большой урон глобальному имиджу американской валюты. В частности, это относится к санкциям, которые подтолкнули процесс дедолларизации в России и во всем мире.

Ранее издание The Hill сообщило, что доллар может сильно пострадать из-за увеличения государственного долга США. Авторы материала предрекают роли «американца» в мировой экономике значительное падение. Они выразили уверенность в том, ситуация с растущим госдолгом «плохо кончится».