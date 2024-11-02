Медведев предупредил о хаосе при крахе доллара

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прогнозирует, что "пузырь доллара" лопнет, и этот "страшный хлопок" может привести к хаосу в международных экономических отношениях.

"Рано или поздно этот пузырь лопнет. Это будет такой "бэмс", это будет такой страшный хлопок, что он может создать очень тяжелые последствия для всех", - заявил Медведев в интервью RT.

По его мнению, "в том, чтобы доллар разлетелся, не заинтересован никто".

"И даже мы не заинтересованы. Потому что это привнесет хаос в международные экономические отношения", - объяснил заместитель председателя Совбеза. "Мы же часть международных экономических отношений. Вот, Советскому Союзу было все равно. Он был изолирован, <...> это была изолированная система, а сейчас мы все в этой системе находимся", - уточнил Медведев. "Бесконечные разговоры о том, что доллар всех утомил, как говорят в народе, всех достало господство доллара - это очевидная вещь, это все понимают, потому что мир не может существовать только на одной доминирующей резервной валюте. Тем более, что эмиссия этой валюты осуществляется за счет, по сути, кредитования, которое все страны оказывают экономике США", - отметил зампред СБ РФ.

Цифровые деньги

Он выступил за увеличение количества резервных валют и более активное использование цифровых денег.

"Мы зависимы. Прежде всего, от доллара и от определенного количества других резервных валют", - констатировал Медведев. Поэтому, по его мнению, "корзина резервных валют должна расширяться". "И плюс, естественно, должны появляться электронные деньги. Цифровые деньги. За ними будущее. Поскольку ими невозможно командовать из одного эмиссионного центра", - указал заместитель председателя Совбеза. "Там не боги работают - ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, ни в Брюсселе. Это не боги, это люди, которые ошибаются. Это экономики, которые могут падать, могут расти. А цифровые валюты - это, все-таки, будущее", - пояснил он.

Плюсы многополярности

По оценке Медведева, "многополярный мир гораздо более устойчив, чем однополярный".

"Однополярный мир всегда грозит войной, и, к сожалению, приводит к конфликтам, что мы сегодня и наблюдаем. Многополярный мир предполагает соединение разных полюсов", - заметил заместитель председателя СБ РФ.

Он напомнил, что "именно этими, кстати, благородными идеями руководствовалось человечество, когда создавало в 1945-м году Организацию Объединенных Наций", хотя созданная структура сейчас оказалась далека от идеала.

"Мир, находящийся в балансе, всегда относительно стабилен. Были НАТО и Варшавский договор, западный блок и блок Советского Союза. Я не говорю о том, кто прав, кто виноват, какой строй лучше. Но это давало баланс. Как только баланс поехал - все, начались конфликты, войны, голод в целом ряде регионов", - полагает Медведев.

По его словам, сейчас идет создание нового миропорядка.

"И Казань (саммит БРИКС в Казани в конце октября - прим. ТАСС) является очень большим успехом и Российской Федерации, и президента [РФ Владимира] Путина. Потому что впервые такое количество ведущих стран, которые представляют большую часть планеты, приехало, чтобы обсуждать вопросы, которые они считают актуальными", - подчеркнул зампред Совбеза.

На его взгляд, "очень многие другие вопросы еще должны будут обсуждаться и в формате БРИКС, и в формате других региональных организаций".