Названо новое место работы ушедшей из ЦБ Юдаевой

Бывший советник председателя Банка России Ксения Юдаева, которая покинула пост 31 октября, стала исполнительным директором Международного валютного фонда (МВФ) по России и Сирии, следует из списка директоров на сайте фонда.

О том, что кандидатура Юдаевой внесена для избрания на пост исполнительного директора от России в МВФ, стало известно еще в конце сентября. Распоряжение правительства на этот счет подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ксения Юдаева до 1 августа 2023 года была первым зампредом ЦБ, а после стала советником Набиуллиной, продолжив заниматься развитием исследований и аналитики в Банке России, в частности, научно-методологическим обеспечением кросс-функциональных проектов в области анализа данных и принятия решений на их основе.

До конца сентября 2023 года Юдаева оставалась членом совета директоров Банка России.