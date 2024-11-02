$97.44+0.42105.84+0.32
Почта

Ушедшая из ЦБ Юдаева стала исполнительным директором МВФ по России и Сирии

Бывший советник председателя Банка России Ксения Юдаева, которая покинула пост 31 октября, стала исполнительным директором Международного валютного фонда (МВФ) по России и Сирии, следует из списка директоров на сайте фонда.

Названо новое место работы ушедшей из ЦБ Юдаевой
© РИА Новости

О том, что кандидатура Юдаевой внесена для избрания на пост исполнительного директора от России в МВФ, стало известно еще в конце сентября. Распоряжение правительства на этот счет подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ксения Юдаева до 1 августа 2023 года была первым зампредом ЦБ, а после стала советником Набиуллиной, продолжив заниматься развитием исследований и аналитики в Банке России, в частности, научно-методологическим обеспечением кросс-функциональных проектов в области анализа данных и принятия решений на их основе.

До конца сентября 2023 года Юдаева оставалась членом совета директоров Банка России.

Экономика
Ксения Юдаева
Михаил Мишустин
СЕКРЕТАРИАТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ
Банк России
Международный валютный фонд