Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) начали поставки сливочного масла в Россию. По состоянию на 2 ноября ввезено 90 тонн продукции, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Согласно данным Росстата, в сентябре 2024 года цены на сливочное масло выросли на 17,96% с начала 2024 года.

В ведомстве уточнили, что первые поставки продукта из ОАЭ в Россию начались 18 октября 2024 года. Ранее поставки сливочного масла из ОАЭ в РФ не осуществлялись.

Накануне Россельхознадзор сообщил, что 27 октября начались поставки в Россию сливочного масла из Турции. К 29 октября в РФ ввезли 20 тонн продукции. Кроме того, осуществляются закупки продукта в Иране и Индии.

На сколько в России подорожало сливочное масло

По мнению экспертов, это свидетельствует о системном подходе властей к разрешению ситуации, намерении своевременно предотвращать ситуации, подобные прошлогодней с куриными яйцами.