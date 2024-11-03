Тайвань прекратил поставки станков в Россию

Поставки станков, произведенных на промышленных площадках Тайваня, в Россию полностью прекращены, отметили в Минэкономики страны. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве подчеркнули, что экспорт в РФ 77 наименований станков, включая электроэрозионные, токарные, фрезерные, шлифовальные, а также обрабатывающих центров, был запрещен 8 марта 2024 года.

В ведомстве отметили, что эти меры уже «дали результат»: объем экспорта тайваньских станков в Россию «упал до нуля».

Размер штрафа за первичное нарушение санкций, введенных против Москвы, в текущем году был увеличен в 15 раз, до 1 млн тайваньских долларов (3,054 млн рублей), пояснили в пресс-службе.

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Кроме того, заметили в министерстве, ведется активная разъяснительная работа с производителями.