ЕК считает, "что очень хорошо диверсифицировала" поставки газа в ЕС

Еврокомиссия полагает, что она "очень хорошо диверсифицировала поставки газа и других энергоресурсов в ЕС" после введения санкций против России, и намерена взять под свой контроль закупки этих ресурсов странами ЕС в будущем. Такое мнение высказал заместитель председателя уходящего состава Еврокомиссии Марош Шефчович на слушаниях в Европарламенте по утверждению его на пост рядового еврокомиссара по торговле и экономической безопасности в новом составе комиссии фон дер Ляйен.

"Что касается снабжения Евросоюза, я думаю, что мы все сделали очень хорошо в рамках диверсификации поставок газа и других ресурсов, а также критически важных редкоземельных элементов. Но нам предстоит еще многое сделать, и мы намерены работать интенсивно, в том числе эффективно обобществлять закупки энергоресурсов и редкоземельных материалов", - заявил он, отвечая на вопрос евродепутатов о том, что санкции ЕС против России подорвали снабжение промышленности Евросоюза ресурсами.

Под "обобществлением" в Брюсселе понимается передача Еврокомиссии всех функций по закупке ресурса на внешнем рынке. Такой порядок в экспериментальном режиме уже частично реализован в отношении небольших объемов сжиженного природного газа (СПГ). В уходящей Еврокомиссии эту работу курировал Шефчович.

Он выступил в защиту санкций ЕС против России, высказав мнение, что эти санкции заставят Москву "заплатить за все", и что они должны нанести России "максимальный экономический ущерб", а также "послать сигнал поддержки Украине".

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон констатировала, что с августа 2024 году страны ЕС резко нарастили прямые закупки российского СПГ и призвала их правительства не "допустить, чтобы в 2024 году статистика ЕС продемонстрировала рост закупок российского СПГ по сравнению с 2023 годом".

Европарламент должен утвердить полный состав второй Еврокомиссии фон дер Ляйен на сессии в Страсбурге в конце ноября после завершения слушаний всех 26 кандидатов в еврокомиссары в комитетах Европарламента. После этого эта Еврокомиссия должна приступить к работе с 1 декабря.