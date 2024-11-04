Запад еще нескоро отменит санкции против России, так как там заинтересованы в нанесении вреда Москве по аналогии с Китаем, считает бывший исполнительный директор от РФ в Международном валютном фонде Алексей Можин. В беседе с РИА Новости он пояснил, что западные страны следуют своей политике «сдерживания».

Что касается конфликта России и Запада, то я думаю, что это очень надолго. Не уверен, что Запад пойдет на отмену санкций, — сказал аналитик.

Можин выразил уверенность, что ограничения препятствуют и вредят развитию экономики КНР. Аналогичная судьба может ждать и Москву из-за Запада, предположил эксперт.

Ранее президент Молдавии Майя Санду подтвердила, что Кишинев присоединился к санкциям стран коллективного Запада против России из-за их давления и опасных перспектив попадания самой республики под ограничения. По ее словам, в противном случае страна бы столкнулась с серьезными экономическими проблемами, вызванными изоляцией на международном уровне.

В свою очередь президент Международной шахматной федерации (FIDE), бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович пояснил, что наложенные на Россию санкции не являются благом для развития экономики, поскольку в них нет ничего хорошего. Он считает, что санкции ущербны для всех в мировой экономике. В то же время он признал, что воздействие определенных ограничений иногда приводит к «вторичным положительным результатам».