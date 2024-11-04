В России допустили отказ от чеканки мелких монет

В России могут перестать производить монеты мелкого номинала из-за низкого спроса. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Центральный банк (ЦБ) в прошлом году возобновил печать десятирублевых и пятирублевых купюр, так как это более выгодно, чем чеканка монет этого достоинства. Депутат назвал подход регулятора «правильным» и позволяющим экономить на производстве денег. Он подчеркнул, что, согласно закону, один рубль также должен находиться в обороте, поскольку является национальной валютой.

«Мелочь сейчас особо не пользуется спросом у населения, я вижу, что многие даже не берут мелочь, когда им дают сдачу. Жизнь покажет, насколько целесообразно производить то, что не пользуется интересом у людей», — сказал он.

Аксаков подчеркнул, что, ЦБ не собирается проводить «никаких девальваций и реформ», поскольку регулятор «довольно жестко» контролирует стабильность нацвалюты.

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Ранее ЦБ выпустил новые золотые монеты номиналом в 100 рублей с изображением Георгия Победоносца. Диаметр монеты составляет 30 миллиметров, а масса содержащегося в ней чистого золота 999 пробы оценивается в 15,55 грамма.