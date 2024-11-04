Стало известно, как РФ решит продовольственный кризис в КНДР

Россия поможет КНДР решить продовольственный кризис, ежегодно предоставляя от 600 тысяч до 700 тысяч тонн риса, заявил член комитета по разведке парламента Южной Кореи Ви Сон Лак, передает The Korea Herald. По его словам, Северная Корея производит около 4 млн тонн зерна в год, но этого количества не хватает, чтобы удовлетворить спрос населения. При этом, по его словам, большую часть «рисовой продукции» составляет картофель.

Если Россия предлагает от 600 тысяч до 700 тысяч тонн риса, этого достаточно, чтобы покрыть более половины того, что Северной Корее понадобится для удовлетворения годового спроса, — сказал он.

Он отметил, что ранее Россия уже отправила Северной Корее от 50 тысяч до 100 тысяч тонн риса. Ви Сон Лак добавил, КНДР заключила «совсем неплохую сделку» с Россией, соглашение должно помочь разрешить финансовый и продовольственный кризис Пхеньяна.

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До этого стало известно, что Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Соответствующий законопроект внес президент РФ Владимир Путин 14 октября. Договор предусматривает постоянное поддержание партнерства на основе принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела.