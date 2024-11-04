В Европе взлетели биржевые цены на газ

Средняя биржевая цена газа в Европе в октябре 2024 года стала максимальной почти за год, составив $455,9 за тысячу кубометров. Это значение является рекордным с ноября 2023 года, пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные лондонской биржи Intercontinental Exchange (ICE).

Стоимость ближайших (на следующий месяц) газовых фьючерсов в октябре составила в среднем $455,9, что на $40, или 9,6%, больше сентябрьского показателя – $415,9.

Эксперты пояснили, что цены в прошлом месяце выросли на фоне неопределенности с поставками из России — как трубопроводного, так и сжиженного природного газа.

По данным агентства, таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

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