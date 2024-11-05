Индекс корпоративных облигаций Мосбиржи упал ниже исторического минимума

Индекс корпоративных облигаций Московской биржи RUCBCPNS в субботу продемонстрировал снижение. Он упал на 0,02%, до 85,99 пункта. Эксперты, опрошенные изданием «РБК-Инвестиции», прокомментировали ситуацию.

Напомним, что данный индекс является основным индикатором рынка российского корпоративного долга. Ниже отметки 86 пунктов показатель упал впервые за всю историю наблюдений. До этого минимум индекса RUCBCPNS (86 пункта) наблюдался 1 ноября 2024 года. На закрытии торгов значение индекса составило 86,01 пункта, а доходность — рекордные 23,86%.

Ведущий аналитик по рынку долгового капитала ИК «Алор Брокер» Сергей Кадук прогнозирует падение рынка облигаций в ближайшее время. По его словам, в настоящее время в стране обсуждают сценарии роста ключевой ставки вплоть до 25%.

«На таких новостях облигации неизбежно будут падать, поскольку происходит серьезный пересмотр ожиданий. Оценить глубину падения достаточно сложно, ведь сейчас рынки управляются не только рациональным мышлением, но и эмоциями инвесторов», — подчеркнул эксперт.

Главный инвестиционный консультант ИК «ВЕЛЕС Капитал» Дмитрий Сергеев считает целесообразным смотреть на надежность эмитента, а не на доходность корпоративных бумаг, которая может казаться крайне привлекательной.