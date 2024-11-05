Маск дал властям США совет, как избежать банкротства страны

Илон Маск заявил, что Соединенные Штаты движутся к банкротству, поэтому правительству страны необходимо сократить государственные расходы.

"Америка на пути к банкротству, - сказал Маск во время интервью американскому телеведущему Джо Рогану. - Мы должны сократить государственные расходы, иначе мы просто обанкротимся".

Предприниматель добавил, что военный бюджет США составляет около $1 трлн в год, а процентные платежи по государственному долгу сейчас превышают бюджет Министерства обороны США и продолжают расти с каждым месяцем.

По словам Маска, правительство США "даже не знает, сколько государственных агентств существует", их число достигает 450 ведомств только на федеральном уровне.

"Агентств в США почти в два раза больше, чем лет, которые существует эта страна. <...> Это безумие", - отметил Маск.

В июле Минфин США заявил, что государственный долг страны впервые в истории превысил отметку $35 трлн. По прогнозам бюджетного управления Конгресса, этот показатель в 2034 году превысит $50 трлн, что составит свыше 122% от ВВП. При этом, согласно оценкам ведомства, средний годовой рост американского ВВП в 2029-2034 годах будет составлять 1,8%.