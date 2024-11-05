В России рассказали о растущем быстрее предложения спросе на молоко

Потребление молока в России постоянно растет, рассказал гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Вместе с тем, объемы производства увеличиваются не так быстро, как растет спрос, добавил предприниматель. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, вопросы развития рынка молочных продуктов обсуждались во вторник, 5 ноября, на съезде Сибирского союза производителей и переработчиков молока.

Бизнесмен уточнил, что потребление этого продукта в России вырастет по итогам 2024 года примерно на 5% по сравнению с 2023, а объемы производства увеличатся только на 2%.

Дисбаланс на молочном рынке будет устранен за счет импорта, преимущественно, путем поставок из Белоруссии, разъяснил Белов.

По его словам, резкое увеличение спроса наблюдается в последние два года. Он добавил, что это может быть обусловлено ростом реально располагаемых доходов населения.

На сколько в России подорожало сливочное масло

Рост внутреннего рынка является серьезной предпосылкой для инвестирования в производство и переработку молока, констатировал предприниматель.