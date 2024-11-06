Доллар показал рекордный рост после победы Трампа на выборах

Индекс доллара США достиг уровня 104,8 пункта впервые с 11 июля, на фоне президентских выборов в стране, пишет портал Ura.ru со ссылкой на данные платформы Tradingview.

Накануне кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах в США. Он получил поддержку от 277 выборщиков, что позволило ему преодолеть необходимый для победы порог.

Показатель американской валюты продолжает расти, свидетельствуя о ее укреплении относительно основных мировых валют, отметили аналитики.

Напомним, что индекс доллара США является важным индикатором, отражающим отношение американской валюты к корзине из шести иностранных валют: евро, японской йене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку.

Рост индекса, по оценке экспертов, указывает на укрепление доллара по отношению к этим валютам, что может иметь значительные последствия для международных финансовых и торговых операций.