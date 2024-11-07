В Госдуме рассказали, чем может обернуться снижение ключевой ставки

Других вариантов, кроме как повышение ключевой ставки, в России в текущих условиях нет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Думой ТВ.

Собеседник напомнил том, что в Турции было принято решение снизить ключевую ставку во время высокого уровня инфляции. Он обратил внимание на то, что данная ситуация уже повлекла за собой ее резкое повышение более чем на 50%.

Россия же, напротив, повышает ставку при высоком уровне инфляции, подчеркнул Аксаков. Если бы РФ снизила ставку, инфляция взлетела бы как в Турции, отметил он.

По словам Аксакова, в такой ситуации «важно процессом управлять». Банк России, как указал специалист «очень грамотно это делает».

Он выразил уверенность в том, что в дальнейшем инфляционные процессы нормализуются, кредиты упадут в цене, в том числе ипотечные.