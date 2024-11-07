Темпы роста ВВП РФ после пересмотров могут превысить 4%

Прогноз Центрального Банка по росту ВВП в 2024 году составляет 3,5-4%, однако после пересмотров показатель может превысить 4%. Такое мнение на Русском экономическом форуме в Челябинске высказал советник главы ЦБ Кирилл Тремасов.

"В прошлом году, напомню, рост ВВП составил 3,6%, Росстат обычно в конце года пересматривает цифры. Я думаю, в конце этого года мы получим оценку за прошлый год 4% плюс, но это мое личное суждение. И в этом году у нас тоже темпы роста "вырисовываются" 3,5-4%, но после всех пересмотров, не удивлюсь, что здесь тоже будет 4% плюс. То есть два года сверхвысоких темпов роста для российской экономики", - сказал Тремасов.

Дальнейший рост аналогичными темпами, по его словам, невозможен по объективным факторам, в частности, из-за нехватки персонала и стопроцентной загрузки мощностей, показатели замедлятся естественным образом, и это не связано с ключевой ставкой. Эксперт отмечает, что ЦБ вынужден повышать ключевую ставку, чтобы остановить сохраняющийся перегрев экономики и вернуть ее на сбалансированную траекторию роста - 1,5-2,5% в год.

"Мы прогнозировали на следующий год рост ВВП в 0,5-1,5%, далее 1,2% к 2026-му и выход на траекторию сбалансированного роста в 2027 году 1,5-2,5%. Вот по этой траектории, мы видим, что российская экономика может спокойно двигаться. <...> Для того, чтобы перегрев охладить нам требуется достаточно продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики", - сказал Тремасов.

О форуме

Русский экономический форум проходит в Челябинске с 7 по 9 ноября. По информации организаторов, это площадка для формирования эффективной экономической стратегии в реалиях нового времени. РЭФ объединяет представителей крупного бизнеса, малых и средних компаний, федеральной власти, а также регионов. Организаторами выступают правительство Челябинской области, комиссия Госсовета по направлению "Экономика и финансы", а также Всемирный русский народный собор.

Всего на форуме ожидают порядка 3 тыс. участников, в числе которых представители власти, крупного бизнеса, профильных министерств, ведомств, бизнес-сообществ, деловых организаций. Запланировано порядка 30 панельных дискуссий, три пленарных заседания. ТАСС - федеральный информационный партнер форума.