В ЦБ раскрыли возможные изменения ключевой ставки

Шаг изменения ключевой ставки зависит от ее уровня. С таким заявлением выступил советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов, передает «Интерфакс».

«На этом уровне ставки мы точно не рассматриваем изменение ставки менее чем на один процентный пункт», — отметил он.

По словам Тремасова, один процентный пункт — это «минимально возможный шаг».

В публикации напомнили, что Банк России прогнозирует среднюю ключевую ставку в 2024 году на уровне 17,5% (до конца года — 21-21,3%), в 2026 году - 12-13%, в 2027 году ждет ее возвращения на нейтральный уровень в 7,5-8,5%.

Советник председателя ЦБ выразил надежду, что уже в первую половину 2026 года инфляция вернется к 4% и далее будет «находиться на этом уровне».

В сентябре заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что производственные возможности российской экономики будут продолжать увеличиваться в 2025 году, даже несмотря на строгую денежно-кредитную политику.