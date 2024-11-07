Участники рынка обеспокоены тем, что зимние поставки газа в страны Евросоюза поставлены под угрозу срыва, пишет Financial Times.

По данным газеты, ЕС сейчас, после утраты контрактов с российскими поставщиками, зависит от нестабильных мировых энергетических рынков. Кроме того, дополнительным осложнением станет скорое истечение срока действия контракта на транзит газа между Украиной и Россией.

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«Сейчас газовые хранилища Европы заполнены, и зимний газовый баланс выглядит нормально. Но все может случиться. Достаточно нескольких перебоев с поставками, и все может пойти наперекосяк», — пояснил один из крупных трейдеров.

В Москве не раз подчеркивали, что Запад совершил серьезную ошибку, когда отказался от покупки углеводородов. Это, по мнению российских официальных лиц, привело к тому, что европейские страны попали в зависимость от США и посредников, вынуждены покупать нефть и газ, в том числе российские, по более высоким ценам.