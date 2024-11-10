Африканский союз выразил надежду на помощь РФ в сфере торговли и обмена знаниями

Африка надеется, что Россия поможет ей в сферах капиталовложений, торговли, обмена знаниями, заявила на конференции зампредседателя Комиссии Африканского союза (КАС) Моник Нзанзабаганва. Об этом пишет РИА Новости.

Министерская конференция форума партнерства «Россия-Африка» проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.

«Надеемся на то, что Российская Федерация поможет нам в процессе ускорения капиталовложений, в торговле, обмене технологиями, знаниями, исследованиями», — отметила Нзанзабаганва.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на полях конференции уже достигнуты договоренности по ряду проектов, подписаны соглашения и меморандумы.

Глава ведомства подчеркнул, что Москва активно развивает торгово-экономические отношения с африканскими странами. Он добавил, что «потенциал для роста еще есть».