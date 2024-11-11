В России могут сократить число госслужащих

Правительство собирается сократить штат российских государственных органов на 10% с 1 июля 2025 года. Как сообщает «Коммерсант», оптимизация коснется территориальных подразделений федеральных ведомств, в которых трудятся порядка 400 тысяч человек.

Правительство начало реформу госуправления еще в 2019 году. Тогда на 10% сократили штаты центральных аппаратов министерств и ведомств. Сэкономленные средства оставили в распоряжении госорганов ради возможности повышать зарплаты эффективным работникам. Кроме того, власти изменили систему оплаты труда госслужащих: оклады, составлявшие до 40% от зарплаты, повысили до 80%, а премии снизили — с 60% до 20% от общего объема.

Новый этап реформы затронет госслужащих, трудоустроенных в территориальных органах федеральных ведомств. В них работают порядка 400 тысяч человек — это более 0,5% от общего числа занятых в российской экономике. Высвобождение даже 10% из них заметно скажется дефиците кадров на рынке труда. При этом большинству ведомств будет достаточно сократить незаполненные должности штатного расписания: в некоторых госорганах доля вакантных мест вдвое больше планируемого сокращения.

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В секретариате вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко отметили, что показатель сокращения в 10% установлен как ориентир — на деле доля сокращаемых должностей может оказаться и выше. Кроме того, в новых условиях территориальным ведомствам придется учитывать и свою цифровизацию, которая значительно снижает потребность в персонале.

В августе глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил о необходимости сокращения числа госслужащих при условии повышения зарплат другим. Он отметил, что для улучшения производительности государственные структуры должны выполнять свои функции с меньшим числом сотрудников.