Индия призвала «срочно исправить» торговый баланс с Россией

Баланс торговли РФ и Индии нуждается в исправлении, нужно устранить нетарифные барьеры.

Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на российско-индийском бизнес-форуме в Мумбаи.

"Торговый баланс [РФ и Индии] нуждается в срочном исправлении, поскольку он является односторонним. Для этого необходимо как можно скорее устранить нетарифные барьеры и препятствия нормативного характера", - сказал он.

Джайшанкар указал на "взаимодополняемость экономик" России и Индии, что, по его словам, является ключевым фактором.