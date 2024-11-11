Индия призвала «срочно исправить» торговый баланс с Россией

Индия призвала устранить нетарифные барьеры с РФ
Баланс торговли РФ и Индии нуждается в исправлении, нужно устранить нетарифные барьеры.
Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на российско-индийском бизнес-форуме в Мумбаи.
"Торговый баланс [РФ и Индии] нуждается в срочном исправлении, поскольку он является односторонним. Для этого необходимо как можно скорее устранить нетарифные барьеры и препятствия нормативного характера", - сказал он.
Джайшанкар указал на "взаимодополняемость экономик" России и Индии, что, по его словам, является ключевым фактором.
"Партнерство между Индией, темпы роста которой на несколько десятилетий вперед составят 8%, и Россией, которая является ключевым поставщиком природных ресурсов и крупным технологическим лидером, пойдет на пользу им обоим и всему миру", - уверен индийский министр.