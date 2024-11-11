Банк России не исключает повышения ключевой ставки на декабрьском заседании, однако решение не предопределено, заявил зампред Центробанка Алексей Заботкин, которого цитирует ТАСС.

По его словам, решение будет приниматься исходя из той картины экономики, которую совет директоров будет видеть на середину декабря.

Он также сообщил, что ЦБ пока не наблюдает значительных изменений в динамике инфляции за последние два месяца. При этом, он подчеркнул, что информация последних двух недель указывает на то, что в ноябре – декабре может произойти замедление кредитной активности, и если эти сигналы будут подтверждены, то Банк России учтет их.

25 октября ЦБ резко повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%. Именно поэтому ЦБ решил еще больше ужесточить денежно-кредитную политику.

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В регуляторе также допустили возможность дополнительного повышения ключевой ставки в ходе заседания в декабре. Это будет зависеть от данных по развитию экономики, инфляции, инфляционным ожиданиям, темпам роста кредитования в целом.