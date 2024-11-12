Биткоин за сутки подорожал на $9 тысяч

Биткоин подорожал на девять тысяч долларов за сутки. Самая популярная криптовалюта установила новый рекорд стоимости, свидетельствуют данные Binance.

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За сутки стоимость токена взлетела до 89,484 тысячи долларов. По сравнению с предыдущим днем он подорожал на 10,66 процента.

Цена биткоина преодолела отметку в 89 тысяч впервые в истории. На пике она поднималась до уровня в 89,891 тысячи долларов.

За последние дни биткоин установил сразу несколько рекордов. Криптовалюта дорожает начиная со среды, 6 ноября, когда стало известно, что Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США. Тогда к вечеру биткоин поднялся до 76 тысяч долларов, дважды обновив исторические максимумы. Выше психологически важной отметки в 80 тысяч долларов криптовалюта подорожала в воскресенье, 10 ноября.

По данным Coinglass, стремительный рост стоимости популярной монеты ведет к многомиллионным убыткам трейдеров, ставившим на падение курса. За минувшие 24 часа было ликвидировано более 200 миллионов в коротких позициях у представителей рынка, ждавших, что биткоин начнет дешеветь. Порядка 170 тысяч пользователей крупных криптовалютных бирж столкнулись с принудительными закрытиями позиций на 665 миллионов долларов, когда рынок пошел против их ставок.

Эксперты расходятся в оценках дальнейшей судьбы монеты. Одни полагают, что биткоин способен подорожать до уровня 100 тысяч долларов и выше. В то же время ряд аналитиков считают, что после такого стремительного роста его ждет коррекция.