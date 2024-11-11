Стоимость биткоина превысила $86 тысяч

Стоимость биткоина снова выросла в понедельник вечером, 11 ноября,и впервые в истории превысила $86 тыс. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные биржи Binance.

По данным площадки, биткоин по состоянию на 21.44 мск подорожал на 5,44% за сутки — до $85,187 тыс. Максимально показатель к 22:00 мск поднимался до $85,314 тыс.

По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина составила $85,304 тыс.

Ранее сообщалось, что к 18:24 мск биткоин подорожал на 4,75%, до $83,375 тыс. Максимальный показатель за сутки на тот момент составил $83,499 тыс.

Напомним, что биткоин показывает рост седьмой день подряд. За это время криптовалюта подорожала на 23%. Значимую планку в $80 тыс. биткоин преодолел в воскресенье, 10 ноября.

По мнению кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева, курс валюты может еще вырасти, но шансы на повышение до $100 тысяч минимальны. Он уточнил, что «после отметки в $80 тысяч начнется коррекция».