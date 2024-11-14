Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала СПГ из США «более дешевым», чем российский, в связи с тем, что его «политическая цена» меньше, чем газа из РФ, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер. Об этом пишет РИА Новости.

По данным газеты, фон дер Ляйен 7 ноября заявила, что желает обсудить с Вашингтоном увеличение закупок американского СПГ, чтобы заменить им поставки из РФ. По ее оценке, энергоресурс из США обходится дешевле, а его поставки приводят к снижению цен на энергетику в ЕС.

«Вопрос цены может рассматриваться по-разному. Может выражаться в долларах и евро, а может иметь и политическое выражение. Очевидно, что продолжать опираться на российские энергетические поставки очень дорого с политической, стратегической и геостратегической точек зрения», — подчеркнул Мамер.

Чиновник заметил, что опора в прошлом на российские энергоресурсы в итоге чрезвычайно дорого обошлась европейским странам.

Вучич: покупающим СПГ у США странам придется просить газ у России

Напомним, что Москва неоднократно заявляла: страны, которые отказались от поставок из РФ, все же вынуждены покупать российские энергоресурсы, но через посредников и значительно дороже.