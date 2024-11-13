Минэнерго предложило снять запрет на экспорт бензина из России

В Минэнерго подготовили и внесли в правительство России предложение снять запрет на экспорт бензина из страны на фоне стабилизации цен на внутреннем рынке.

Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Мы снимем сейчас ограничения на экспорт, потому что с ценами все стабильно, ситуация на рынке стабильная, поэтому можно снять ограничения – они вводились, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке", – приводит слова Цивилева ТАСС.

В России в начале сентября приняли меры, которые обеспечили стабилизацию цен на топливо. Меры рассчитаны на долгосрочный период. Специалисты министерства энергетики отметили, что формирования достаточных запасов в размере 2 миллионов тонн бензина и 3,5 миллиона тонн дизеля прошли успешно.

В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что в РФ нет угрозы резкого роста цен на бензин или дизель, так как российский рынок полностью обеспечен топливом. Новак подчеркнул, что при любом решении получится обеспечить рынок нефтепродуктами на 100%.