Названы причины укрепления доллара

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев объяснил причины укрепления доллара. Об этом сообщает «Коммерсант».

Напомним, что ранее внебиржевой курс доллара поднялся выше 100 рублей, чем обновил собственный рекорд более чем за год. При этом, укрепление доллара по отношению к рублю происходит с августа. Как отмечает источник, многие связывают этот рост позиций доллара с победой на президентских выборах в США Дональда Трампа.

В свою очередь, Владимир Евстифеев считает, что наблюдаемый сейчас рост доллара можно назвать «внушительным». При этом эксперт связывает эту динамику и с ростом в России базовой ставки.

«Укрепление американской валюты связано с неопределенностью в отношении перспектив базовой ставки, которая возникла по итогам ноябрьского заседания ФРС, а также неожиданными для многих итогами президентских выборов в США»,— рассказал он.

Ранее курс доллара превысил 100 рублей.