Орбан призвал ЕС пересмотреть санкции против России

Европейский союз должен пересмотреть санкции против России, потому что они вызывают повышение цен на энергоносители и подрывают конкурентоспособность Европы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он напомнил, что лидеры Евросоюза приняли на своем неформальном саммите в Будапеште 8 ноября Декларацию о конкурентоспособности Европы. Документ нацелен, в частности, на снижение цен на нефть, газ, электроэнергию.

"Цены на энергоносители должны быть снижены всеми доступными способами. Это означает что санкции [против России] должны быть пересмотрены, потому что при нынешней санкционной политике цены на энергоносители не снизятся", - сказал глава правительства.

Орбан отметил, что промышленные компании в странах ЕС платят за газ и электроэнергию в несколько раз больше, чем их основные конкуренты в США и Китае. Это подрывает конкурентоспособность Евросоюза, считает премьер.

Правительство Венгрии последовательно выступает против санкций в отношении России, введенных ЕС из-за конфликта на Украине, отмечая, что они нанесли больший ущерб экономике самой Европы.