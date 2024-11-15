Россия ввела временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США

Правительство России ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США. Соответствующее постановление подписано, сообщает пресс-служба кабмина.

"Речь идет о вывозе обогащенного урана в США или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции США. Исключение составляют поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю", - говорится в сообщении.

Это ответ на введенное США на 2024-2027 годы ограничение, а с 2028 года - запрет на импорт российской урановой продукции. Проанализировать возможность ограничить поставки стратегического сырья на внешние рынки президент РФ Владимир Путин поручил в сентябре на совещании с правительством.