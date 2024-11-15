Нехаммер прокомментировал прекращение поставок газа из РФ

Премьер-министр Карл Нехаммер прокомментировал предстоящее прекращение поставок газа из России. Его слова приводит РБК.

Нехаммер отметил, что Вена готовилась к такому сценарию с самого начала конфликта на Украине в 2022 году. В связи с этим, по его словам, взрывного роста цен на газ не будет.

«Мы не позволим никому шантажировать нас, в том числе и России. Я также уже общался по этому поводу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Президенту России Владимиру Путину не удастся сбить Австрию и ЕС с курса», — добавил Нехаммер.

В Австрии отреагировали на скорое прекращение поставок «Газпрома»

Ранее сообщалось, что «Газпром» уведомил OMV об остановке поставок в Австрию с 16 ноября. До этого стало известно, что австрийская компания выиграла у «Газпром экспорта» арбитражный спор, который компания вела по правилам Международной торговой палаты на сумму в 230 миллионов евро плюс проценты и судебные издержки. Речь шла о взыскании средств из-за нарушения контрактных обязательств по поставкам газа в Германию, которые в 2022 году «велись нерегулярно», а с сентября были прекращены полностью.