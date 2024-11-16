Глава Дагестана попросил запретить майнинг криптовалют в республике

Глава Дагестана Сергей Меликов попросил правительство России запретить майнинг криптовалют в регионе. Предполагается, что запрет будет действовать, пока ситуация в энергетическом комплексе не стабилизируется. Об этом сообщили в администрации главы республики.

Власти Дагестана говорят, что резкий рост энергопотребления в Дагестане осложняется бесконтрольным майнингом криптовалют. Деятельность майнинг-ферм приводит к ещё большему дефициту электроэнергии, из-за этого страдают потребители.

«Учитывая, что запрет на подобного рода деятельность может приниматься особым решением только на территории отдельных субъектов, Сергей Меликов подписал обращение в адрес Правительства страны с просьбой принять во внимание особенности региона и запретить майнинг в Дагестане до улучшения ситуации в электросетевом комплексе республики», — сказано в сообщении.

Отмечается, что за минувший год потребление электроэнергии в республике увеличилось почти на 8%, а за последние три года - почти на 26%. Износ электросетей в регионе превышает средние показатели в России. Из-за этого нарушается работа энергообъектов с последующим отключением света в домах.

Накануне в Минэнерго России предложили ограничить майнинг криптовалют с 1 декабря в Бурятии, Забайкалье, Иркутской области, ряде республик Кавказа, новых российских регионах. Не исключается и тотальный запрет.