Кабмин РФ планирует запретить майнинг в трех регионах

В некоторых регионах готовятся к введению запрета майнинга криптовалют в осенне-зимний период до 2031 года. Речь идет об Иркутской области, отдельных частях Бурятии и Забайкальского края, сообщает правительство РФ.

Кроме того, отмечается, что майнинг могут ограничить в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и в четырех новых регионах России.

Минэнерго и энергокомпании должны будут проработать введение запрета на криптомайнинг в других регионах России, говорится в сообщении.

Ранее замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак анонсировал введение в ряде регионов страны запрета на майнинг. На форуме РБК Tech он заявил, что мера будет принята в скором времени. Как уточнил Грабчак, речь идет о запрете «на государственном уровне». Это связано с дефицитом электроэнергии в регионах, подчеркнул он. Замглавы министерства обратил внимание на то, что уже сейчас дефицитные зоны - это Дальний Восток, юго-запад Сибири, Юг.