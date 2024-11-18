Глава МЭР рассказал о мерах против инфляции

Правительство определило приоритетные сектора для государственных инвестиций, это поможет минимизировать инфляционные эффекты.

Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Для минимизации инфляционного эффекта, связанного с бюджетным импульсом, были определены приоритетные сектора для госинвестиций, потенциально повышающие производительность труда и сокращающие разрыв между спросом и предложением. Такая приоритизация позволяет правительству и Банку России выстраивать грамотное управление величиной кредитного портфеля, в том числе льготной его частью, и проводить скоординированную настройку налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, минимизируя влияние на инфляцию", - сказал министр.

Главным приоритетом, по словам Решетникова, являются мероприятия нацпроектов по обеспечению технологического лидерства.

"Технологии обеспечивают скачок и прирост производства, повышение эффективности труда и экономики. Для их развития мы подготовили законопроект "О технологической политике" ко второму чтению в Госдуме - он фиксирует переход от краткосрочного планирования к долгосрочному. Исходя из потребностей отраслей правительство начнет готовить планы развития технологий и приоритизировать поддержку под их разработку. Также расширяем "право бизнеса на риск". Закрепляем инструменты по созданию высокотехнологичной продукции на базе собственных линий разработки - для реализаций нацпроектов техлидерства (обеспечивающих критические технологии) и соглашений с компаниями-лидерами", - указал он.

Министр назвал конкурентоспособные на мировом уровне отрасли, обладающие потенциалом для роста экспорта. Это сельское хозяйство, химическое производство, металлургия.