Путин оценил бюджет России на следующую трехлетку

Доходов в федеральном бюджете в ближайшие три года должно быть больше, чем планируется. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

В Кремле состоялась рабочая встреча президента с главой фракции партии «Новые люди» в Государственной Думе Алексеем Нечаевым. Парламентарий указал на проект федерального бюджета на 2025–2027 годы. Им были представлены предложения партии о росте его доходности.

«Думаю, на самом деле, рассчитываю на то, что доходов-то будет побольше, так что и дефицит будет поменьше», - подчеркнул глава государства.

Ранее законопроект о федеральном бюджете на 2025–2027 годы был одобрен Госдумой во втором чтении. Не меняя базовых параметров госказны, нижняя палата по договоренности с правительством распределила на ближайшие три года более 8 трлн руб. ранее зарезервированных расходов.