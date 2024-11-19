Эксперт рассказал, что будет с ценами на красную икру к Новому году

Приобрести икру по более низкой цене можно только в том случае, если магазин решит устроить акцию. Об этом в беседе с Life.ru заявил управляющий партнер Agro and Food Communication Илья Березнюк.

Эксперт не исключил того, что в преддверии Нового года торговые сети решатся на снижение цены на продукцию в рамках дисконта. Однако, по его словам, существенного снижения стоимости деликатеса не произойдет.

Специалист объяснил резкое подорожание икры низким выловом лососевых в России и ростом операционных затрат на всех этапах производства. Он указал на увеличение стоимости оборудования, топлива и зарплат работников отрасли.

Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что шансы на дальнейшее повышение цен на красную икру в России невелики. Резкое повышение стоимости может обвалить продажи, отметил он.