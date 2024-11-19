Эксперт сказал, что ослабит курс доллара после победы Трампа

Победа Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года может существенно повлиять на глобальные валютные рынки, включая курс доллара.

По мнению экспертов, политика Трампа, направленная на поддержку крупных корпораций и снижение налогов, может ускорить экономический рост в США и привести к ужесточению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

В то же время долгосрочные риски, такие как увеличение госдолга и инфляционное давление, могут ослабить позиции доллара в будущем.

«После победы Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года можно ожидать повышения курса доллара. Трамп стремится к увеличению государственной поддержки для крупных корпораций и снижения налогов, что, вероятно, ускорит экономический рост и приведет к ужесточению денежно-кредитной политики ФРС. Такой подход поддержит курс доллара в краткосрочной перспективе за счет роста доходности государственных облигаций США, что привлечет больше капитала на американский рынок. Однако стоит учитывать, что в долгосрочной перспективе госдолг и инфляционное давление могут увеличить бюджетный дефицит и ограничить возможности ФРС для дальнейшего повышения ставки, что может ослабить доллар в будущем», - сказал руководитель отдела клиентской аналитики Strifor Максим Сторм.

Напомним, курс доллара на внебиржевом рынке сегодня поднялся уже в район 100,50 рублей.