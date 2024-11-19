Дания первой в мире ввела налог на углекислый газ от коров

Дания стала первой страной в мире, которая ввела налог на выпускающий газы и отрыгивающий крупный рогатый скот и свиней. Предполагается, что выбросы метана животными будут облагаться налогом с 2030 года, чтобы способствовать достижению углеродной нейтральности к 2045 году, сообщает журнал Blick.

В парламенте по этому поводу было достигнуто двухпартийное соглашение. Начиная с 2030 года выбросы метана животными будут облагаться налогом в размере 40,2 евро за тонну СО2-эквивалента. Ожидается, что к 2035 году эта сумма увеличится до 100 евро.

В то же время для фермеров предусмотрены значительные налоговые льготы. В результате, фактическая стоимость для них снизится до 16 евро за тонну CO2-эквивалента с 2030 года и до 40 евро с 2035 года.

Налог является частью соглашения о более устойчивом сельском хозяйстве, заключенного в конце июня представителями правительства, животноводческих ассоциаций, промышленности и профсоюзов.

В Дании более 60 процентов территории используется под интенсивное сельское хозяйство. Страна является одним из крупнейших экспортеров свинины в мире.