Экспорт СПГ из России в Китай сократился

Объем поставок сжиженного природного газа из России в Китай снизился в январе - октябре 2024 года на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 6,74 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Стоимость поставок за указанный период составила $4 млрд, снизившись на 9,1% в годовом исчислении.

Россия занимает третье место среди экспортеров СПГ в КНР. На первом месте - Австралия (21,7 млн тонн за $12,3 млрд), на втором - Катар (14,4 млн тонн за $8,4 млрд).

Россия поставила в Китай в 2023 году 8 млн тонн СПГ, заняв третье место среди крупнейших экспортеров этого вида топлива в КНР.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе майского визита российского лидера в Китай подписали совместное заявление об углублении партнерства двух стран. В нем отмечается намерение РФ и КНР развивать сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе и создавать условия для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов.