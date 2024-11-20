Чем грозит российской экономике высокая ставка ЦБ

В случае, если руководство Центрального банка страны продолжит ужесточать свою денежно-кредитную политику, в российской экономике может появиться риск возникновения рецессии.

Такое мнение высказал аналитик Сергей Алдонин, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, это может произойти в случае, если отечественный бизнес начнёт испытывать проблемы с обслуживанием своих займов ввиду слишком сильного повышения процентных ставок в российских банках.

Это, в свою очередь, возможно только при продолжении увеличения ключевой ставки Центральным банком страны и её сохранении на высоком уровне в течение длительного периода времени, отметил эксперт.

Только при таком стечении обстоятельств, как полагает специалист, банковская система России может оказаться под угрозой. Это приведёт к рецессии в экономике, т.к. отечественные компании окажутся не в состоянии обслуживать займы.