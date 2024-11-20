Россия увеличила экспорт моллюсков

Экспорт моллюсков из России в январе - октябре 2024 года вырос в 1,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года, до около 22 тыс. тонн, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт".

Основными покупателями этой продукции стали Китай, Южная Корея и Белоруссия.

"По оценкам экспертов, за 10 месяцев 2024 года российский экспорт моллюсков составил около 22 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в топ-3 стран-импортеров моллюсков из России входят Китай, Южная Корея и Белоруссия.

По предварительным расчетам "Агроэкспорта", к 2030 году объем российских поставок моллюсков может достичь 50 тыс. тонн.

В сообщении также говорится, что в 2023 году основными экспортерами моллюсков в стоимостном выражении стали: Китай, Перу и Испания. Россия по итогам прошлого года заняла 35 место.