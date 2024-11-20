Матвиенко попросила Хуснуллина заплатить налоги

Несвоевременная регистрация построенных домов, которые по пять-десять лет считаются недостроем, связаны с неуплатой налогов. Об этом 20 ноября на пленарном заседании палаты регионов заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время «правительственного часа» с участием вице-премьера Марата Хуснуллина, курирующего строительство и развитие инфраструктуры в России.

Отвечая на вопросы сенаторов, Хуснуллин признался, что «сам прожил в своем доме не зарегистрированным восемь лет».

«Мне не давали разрешение зарегистрироваться из-за чисто технических моментов, не давали подключиться к электричеству. Формально у меня дом был объектом незавершенного строительства. И у нас в стране такой «незавершенки» — десятки, а то и сотни миллионов квадратных метров», — заявил он.

Матвиенко отметила, что несвоевременная регистрация уже построенных домов, которые считаются недостроем, является важной проблемой — «люди живут, налоги не платят».