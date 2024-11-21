Силуанов рассказал, есть ли у него криптокошелек

Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил об отсутствии у него криптокошелька. По его словам, криптовалюта - слишком волатильный инструмент, передает РИА Новости.

Министр отметил, что криптовалюта также непредсказуема. При этом, по его словам, она является «хорошим выходом для внешнеторговых операций» в условиях санкций. Силуанов признался в том, что криптовалюта ему интересна.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах готовятся к введению запрета майнинга криптовалют в осенне-зимний период до 2031 года. Речь идет об Иркутской области, отдельных частях Бурятии и Забайкальского края.

Кроме того, отмечалось, что майнинг могут ограничить в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и в четырех новых регионах России. Минэнерго и энергокомпании должны будут проработать введение запрета на криптомайнинг в других регионах России, говорилось в сообщении.