Путин заявил о росте налоговых поступлений в бюджет России

За 10 месяцев налоговые поступления в бюджет России выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил президент Владимир Путин.

Об этом сообщает ТАСС.

«За 10 месяцев текущего года в бюджетную систему России поступило почти... 46 трлн рублей. Это процентов на 20 больше, чем за аналогичный период прошлого года, да?» — спросил он у главы ФНС Дмитрия Егорова на встрече.

Егоров подтвердил эти данные.

По его словам, в 2023 году россияне уплатили 114 млрд рублей налога на процентные доходы по вкладам.