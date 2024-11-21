Нефть резко подорожала

Стоимость нефти эталонной марки Brent в четверг превысила $74 за баррель. Котировки торгуются выше этого уровня впервые с 11 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 14:03 по московскому времени цена фьючерса на Brent с поставкой в январе была $74,04 за баррель (+1,74%). Дневной максимум составил $74,08 за баррель.

В то же время контракт на WTI с январской поставкой торговался по $70 за баррель (+1,83%). В моменте стоимость фьючерса поднималась до $70,08 за баррель.