Кабмин выделил средства на льготные кредиты электронной промышленности

Правительство направило дополнительно 18,5 млрд рублей предприятиям электронной промышленности на субсидирование процентных платежей по льготным кредитам. О мере поддержки рассказал на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.

Премьер назвал приоритетом производство высокотехнологичных изделий собственной разработки, а льготные кредиты по ставке до 5% годовых - одним из самых востребованных механизмов помощи.

"Сегодня дополнительно направим 18,5 млрд рублей на субсидирование процентных платежей, а всего за три года - около 30 млрд рублей", - анонсировал глава кабмина.

Саму микроэлектронику Мишустин назвал стратегической для страны отраслью.