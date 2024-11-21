США расширили санкции против России

Минфин США расширил санкции против России, в новый список попали 118 физических и юридических лиц. Соответствующий документ появился на сайте ведомства.

В частности, под рестрикции попали российские банки их дочерние структуры, включая зарубежные. Речь идет о Газпромбанке, «Итурупе», «Братском народном банке», «Центрокредите», «Кремлевском», ДОМ.РФ и «Независимом специализированном депозитарии».

Среди физлиц, которые попали под санкции, оказались первые зампреды Банка России Владимир Чистюхин, Дмитрий Тулин и Ольга Полякова, главы департаментов регулятора Елизавета Данилова, Кирилл Пронин, Екатерина Лозгачева и Алла Бакина, а также заместитель управляющего филиалом Сбербанка в Индии Андрей Анисимов.

В Минфине США заявили, что новые ограничения направлены на то, чтобы помешать РФ «использовать международную финансовую систему».