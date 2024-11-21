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США расширили санкции против России

Минфин США расширил санкции против России, в новый список попали 118 физических и юридических лиц. Соответствующий документ появился на сайте ведомства.

США расширили санкции против России
© globallookpress.com

В частности, под рестрикции попали российские банки их дочерние структуры, включая зарубежные. Речь идет о Газпромбанке, «Итурупе», «Братском народном банке», «Центрокредите», «Кремлевском», ДОМ.РФ и «Независимом специализированном депозитарии».

Среди физлиц, которые попали под санкции, оказались первые зампреды Банка России Владимир Чистюхин, Дмитрий Тулин и Ольга Полякова, главы департаментов регулятора Елизавета Данилова, Кирилл Пронин, Екатерина Лозгачева и Алла Бакина, а также заместитель управляющего филиалом Сбербанка в Индии Андрей Анисимов.

В Минфине США заявили, что новые ограничения направлены на то, чтобы помешать РФ «использовать международную финансовую систему».

Экономика
ПОЛЯКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
Елизавета Данилова
Андрей Анисимов
Дмитрий Тулин
Владимир Чистюхин
Банк России
Независимый специализированный депозитарий
АКБ "ЦентроКредит"
Казначейство США
Газпромбанк
Сбербанк России
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