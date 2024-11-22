Золотые резервы России побили рекорд

Золотые резервы России к ноябрю впервые в истории превысили 200 миллиардов долларов, увеличившись на рекордные 33% с начала года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Центробанка РФ.

При этом в физическом выражении объем российских резервов в золоте с начала года почти не изменился – 75 миллионов тройских унций (2,33 миллиарда тонны).

В ЦБ связали динамику международных резервов России с рыночной и валютной переоценкой, а также с операциями Центробанка со средствами ФНБ.

По словам аналитиков, данные Банка России отражают рост стоимости монетарного золота. Так, за месяц к началу ноября оно подорожало на 4% – до 2 744 долларов за тройскую унцию.

Отмечается, что международные резервы состоят в том числе и из валютных активов: евро, долларов, юаней. По данным ЦБ, их размер с начала года вырос на 5% – до 631 миллиарда долларов. Доля золота же в них поднялась до трети, тогда как в начале года она лишь немного превышала четверть.

Россия занимает пятое место по всем золотовалютным запасам, как свидетельствуют данные Всемирного совета по золоту по итогам II квартала. РФ обгоняют в этом рейтинге Китай, Япония, США и Индия.

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Эксперты объясняют, что золотовалютные резервы являются своего рода "подушками безопасности" для страны, которые наращивают в благоприятные для экономики времена и тратят в кризис.

К примеру, международные резервы позволяют страховать риски бюджетного дефицита и невыполнения социальных обязательств, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Кроме того, их могут использовать для стабилизации валютного курса и стимулирования экономики.