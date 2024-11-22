В РАН назвали единственное условие для снижения инфляции

Единственным механизмом, способным снизить инфляцию в России, является увеличение объемов предложения. Такое мнение выразили экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

В своей статье «Природа инфляции в современной российской экономике и ее влияние на экономический рост» авторы подчеркнули, что нынешний этап денежно-кредитной политики (ДКП) стал наиболее жестким за всю современную российскую историю.

— В предыдущие периоды ускорения инфляции повышение процентных ставок сопровождалось достаточно быстрым замедлением роста цен, однако, как мы видим, в настоящее время этого не происходит, — отметили эксперты.

Инфляционное давление, проявившееся в стране, стало следствием «сдвига в структуре производства» в период 2022–2024 годов. Это в свою очередь привело к значительному дисбалансу между спросом и предложением. Соответственно, ужесточение ДКП слабо сказывается на ценовых тенденциях.

Экономисты в своей статье указали, что власти могут либо остановить экономический рост для достижения ценовой стабильности, либо смириться с темпами инфляции, превышающими таргет в четыре процента.

25 октября ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 21 процента годовых. Эксперты уверены, что такое решение положительно скажется на курсе национальной валюты России.