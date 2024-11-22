В России захотели урегулировать цены на билеты в театр

Депутаты выступили за введение единой системы ценообразования в государственных театрах. В частности, речь идет об ограничении роста цен на билеты уровнем годовой инфляции, пишут «Известия» со ссылкой на письмо, направленное премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Инициаторами являются депутаты Яна Лантратова и Сергей Миронов. Они обратили внимание на то, что, согласно данным Росстата, средняя цена билета в театр за период с января по август 2024-го выросла год к году с 883 рублей до 972 рублей.

Депутаты считают целесообразным прибегнуть к мониторингу и централизованному регулированию цен на билеты в государственные театры. Этим должно заняться Министерство культуры Российской Федерации, отмечают инициаторы.

В Большом театре ответили на критику по поводу высокой стоимости билетов

Ранее в пресс-службе Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу сообщили «Газете.Ru», что годовая инфляция в Москве упала до 9,54% в октябре по сравнению с 9,67% в сентябре.